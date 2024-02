Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 25 febbraio 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 25 febbraio 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 19 febbraio

Un concerto in suo ricordo il giorno dell’onomastico: è in programma lunedì 19 febbraio, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini. Si tratta della Messa per soli, coro e orchestra composta dal maestro piacentino Marco Beretta in memoria di Corrado Sforza Fogliani.

Martedì 20 febbraio

Martedì 20 febbraio alle 16.30 nell’auditorium Annalisa Mannella del Conservatorio Nicolini si terrà la presentazione del nuovo Compact Disc con musiche per organo di compositori contemporanei eseguite dall’organista e docente del Nicolini Andrea Toschi.

Mercoledì 21 febbraio

Nell’ambito della Stagione Young della Fondazione Teatri di Piacenza, “Le Quattro Stagioni” di Antonio Vivaldi, eseguite dall’Ensemble dell’Orchestra Filarmonica Italiana diretto da Gian Francesco Amoroso, sono in programma mercoledì 21 febbraio alle 9 e in replica alle 11, per il pubblico delle scuole, al Teatro Municipale.

Agricoltura sociale, al via a Cadeo il 21 febbraio “Gli Incontri del Mercoledì” alle ore 20.30.

Giovedì 22 febbraio

Alleva i tuoi sogni 2024 progetto ideato e organizzato dalla Etoile Ballet Theatre di Walter Angelini e Ines Albertini arriva al suo epilogo con un doppio appuntamento. Giovedì 22 febbraio alle ore 10,30 presso il Teatro Politeama di Piacenza.

Venerdì 23 febbraio

La Stagione Concertistica 2023/2024 del Teatro Municipale di Piacenza prosegue venerdì 23 febbraio, alle ore 20.30, con la Filarmonica Arturo Toscanini diretta da Francesco Cilluffo, impegnata in una prima esecuzione assoluta: la Grande Bagattella per orchestra di Orazio Sciortino, nuova commissione del Teatro Municipale di Piacenza e de La Toscanini.

“Rinascere dopo il lutto – Un manuale per aiutarti a superare la perdita di chi ami”. Il libro di Amanda Castello sarà presentato venerdì 23 febbraio alle ore 20.45 all’ex Cinema Smeraldo a Ziano Piacentino.

A Piacenza venerdì 23 febbraio dalle ore 21 al Teatro Filodrammatici è previsto l’atteso appuntamento annuale con la serata Anticorpi eXpLo – tracce di giovane danza d’autore, inserita nel cartellone 2024 di Teatro Danza.

Sabato 24 febbraio

Gran Galà Lirico alla Sala dei Teatini a Piacenza Domenica 25 febbraio alle ore 20.30. per celebrare i 60 anni di attività della nota realtà piacentina “Amici della Lirica”.

Alle ore 20:45 torna l’appuntamento con “Un’opera al mese” al Museo Kronos, la rassegna inserita nel programma di promozione dei linguaggi artistici e manifestazioni di approfondimento sul tema del contemporaneo.

Sabato 24 febbraio alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani in scena la Compagnia dialettale “I povar lucc” che presenta “Oh, che luccada!!!”, commedia in tre atti di Celestino Ferrari.

Domenica 25 febbraio

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Mostre

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

Boom, Piacenza dal 1950 al 1960 raccontata da documenti e fotografie d’epoca dell’archivio storico di Bruno del Papa. La mostra rimane aperta fino al 24 febbraio 2024 all’Archivio di Stato, Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29 Piacenza).

“Sui passi della violenza”, la mostra itinerante fa tappa a Carpaneto dal 24 febbraio al 2 marzo.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.