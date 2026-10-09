Continua a crescere il fondo sociale per lo sport, opportunità per oltre 120 giovanissimi atleti

Continua a crescere il Fondo sociale per lo sport. Alla sua quinta edizione, il progetto che vede in prima fila Fondazione di Piacenza e Vigevano, Banca di Piacenza, Comune di Piacenza e Conad Centro Nord ha registrato quest’anno quasi il 30 per cento in più di domande provenienti dalle diverse associazioni dilettantistiche del territorio e garantirà a oltre 120 giovanissimi atleti l’accesso alla pratica sportiva.

Del Fondo beneficiano infatti under 18 che appartengono a famiglie in difficoltà economica o con prole numerosa, per le quali le quote di tesseramento possono rappresentare un ostacolo insormontabile.

Bando 2026: assegnati 45mila euro, 48 domande dalle associazioni sportive

Nel settembre scorso, scaduti i termini di partecipazione, la Commissione esaminatrice formata dai rappresentanti degli enti promotori ha analizzato le richieste e assegnato per intero il plafond, pari a 45mila euro.

Complessivamente, il Bando ha ricevuto 48 domande da ASD iscritte al CONI-Comitato Olimpico Nazionale Italiano e al CIP-Comitato Italiano Paralimpico, con sede legale e operativa in provincia di Piacenza e nel comune di Vigevano.

I contributi richiesti ammontavano a oltre 116mila euro, ben oltre il budget previsto e ben più dei circa 100mila euro dello scorso anno, che erano espressione della domanda di 38 associazioni.

Sono 122 i giovani che potranno praticare sport grazie al Fondo

Questa quinta edizione ha registrato l’accoglimento di 42 interventi, di cui 3 provenienti dal territorio vigevanese.

Le discipline sportive rappresentate sono le più diverse: calcio, volley, basket, rugby, pattinaggio, pallamano, scherma, judo, karate, taekwondo, arrampicata sportiva, nuoto, atletica leggera, baseball e danza sportiva.

Sostituendosi alle famiglie nel pagamento delle quote di tesseramento, il Fondo quest’anno consentirà a 122 giovani di praticare la disciplina scelta: un numero importante che va ad aggiungersi ai quasi 300 under 18 che ne hanno beneficiato nelle edizioni precedenti.

Comprensibilmente soddisfatti i promotori, che hanno presentato i risultati di questa edizione in un incontro con la stampa che si è tenuto questa mattina alla Banca di Piacenza.

Fondazione di Piacenza e Vigevano, Robert Gionelli: “Lo sport uno strumento di inclusione”

“L’aumento delle adesioni registrata quest’anno è un segnale importante che ci conferma la bontà di un progetto che mira a fare dello sport uno strumento di inclusione ancora maggiore – sottolinea il consigliere di Amministrazione della Fondazione di Piacenza e Vigevano Robert Gionelli –. Stiamo lavorando affinché la rete delle realtà sostenitrici si allarghi ancora, e ci sono contatti per nuove adesioni che speriamo di poter attivare alla prossima edizione”.

Banca di Piacenza, Pietro Boselli: “Un intervento concreto a favore dei territori”

“Il Fondo sociale per lo sport – osserva il vicedirettore generale della Banca di Piacenza Pietro Boselli – coniuga l’esigenza di far praticare l’attività sportiva ai ragazzi nelle varie discipline, sgravando dall’impatto economico sia le famiglie che le società sportive. Si tratta di un intervento concreto a favore dei territori di Piacenza e Vigevano, attraverso il quale emerge la necessità di affrontare tematiche spesso dimenticate dalla nostra società”.

Comune di Piacenza, Mario Dadati: “Rendere lo sport realmente accessibile a tutti”

“Rendere lo sport realmente accessibile a tutti – spiega l’assessore allo sport del Comune di Piacenza Mario Dadati – è una responsabilità che chiama in causa l’intera comunità: istituzioni, imprese, associazioni e cittadini. Solo attraverso un impegno condiviso possiamo garantire a ogni ragazzo e ragazza l’opportunità di crescere attraverso i valori dello sport, senza che le difficoltà economiche rappresentino un ostacolo. Un ringraziamento sincero va a tutte le associazioni sportive del nostro territorio che, con dedizione, competenza e passione, svolgono ogni giorno un prezioso lavoro educativo, accompagnando le giovani generazioni nel loro percorso di crescita umana e sportiva”

Conad Centro Nord, Elena Soressi: “Sport come opportunità di inclusione e crescita”

“Per il secondo anno – dichiara Elena Soressi, consigliere di amministrazione di Conad Centro Nord – abbiamo scelto di essere al fianco del Fondo sociale per lo sport perché crediamo profondamente nel valore di un progetto capace di trasformare lo sport in una concreta opportunità di inclusione e crescita. Siamo particolarmente soddisfatti nel vedere aumentare la partecipazione delle associazioni e nel sapere di aver contribuito, oltre che con il nostro sostegno, anche alla diffusione dell’iniziativa attraverso i punti vendita Conad del territorio. È un impegno coerente con l’attenzione che Conad Centro Nord e i suoi Soci imprenditori dedicano quotidianamente alle comunità, e con il percorso che portiamo avanti anche insieme a Fondazione Conad ETS per favorire inclusione e pari opportunità”.

Le società sportive beneficiarie dei contributi a Piacenza e provincia

Le ASD destinarie dei contributi sul territorio di Piacenza e provincia sono:

A.S.D. G.S. Lepis, A.S.D. Junior Calendasco 2015, A.S.D. Libertas San Corrado, Academy Moretti Asd, Amicizia Sport Asd, Asd Atletica Piacenza, Asd Circolo Della Scherma G. Pettorelli, Asd Rugby Lyons, Asd Special Dream Team, Asd Taekwondo Csak Piacenza, Asd Volley Team 03 Piacenza, Associazione Sportiva Dilettantistica Castellana Volley, Associazione Sportiva Dilettantistica Judo Club Sakura, Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Kangaroos Sarmato, Bakery Basket Piacenza Ssadrl, Centro Sportivo Farnesiana Karate Piacenza A.S.D., Dimensione Nuoto & Sport Piacenza Ssd Srl, Elephant Rugby Gossolengo Asd, Fcd Riverniviano, Fcd Sangiuseppe Calcio, Fcd Sarmatese, G.S.Cadeo Calcio A.S.D., M/Arte Associazione Sportiva Dilettantistica, Macaco Asd, Pallavolo Caorso Asd, Pattinaggio Artistico Piacenza Asd, Piacenza Baseball Asd, Piacenza Basket Club, Piacenza Rugby Club Asd, Piacenza Volley Società Sportiva Dilettantistica A R.L., Polisportiva VII Castelli Gazzolesi Ssd A.R.L., Spes Borgotrebbia Ssd A.R.L., U.S. Pontolliese 1907 Asd, U.S.D. S. Lazzaro A. Farnesiana, U.S.D. Turris, Usd Gossolengo Pittolo, Usd Lugagnanese, Virtus Piacenza A.Pol.D., You Energy Volley Ssdrl.

Le associazioni sportive beneficiarie a Vigevano

A Vigevano: ASD Vigevano Calcio 1921, A.S.D. Vigevano Borgo Academy, Asd Pallamano Vigevano.