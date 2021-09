Giornata Mondiale del Cuore 2021, il 29 settembre in Piazza Cavalli con Progetto Vita

Giornata Mondiale del Cuore 2021, in Piazza Cavalli con Progetto Vita. Il 29 settembre si ripete puntuale ogni anno questo evento, assumendo una tematica differente in ogni edizione, ma mettendo sempre al centro IL CUORE.

La Giornata Mondiale del Cuore è una campagna mondiale di informazione e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari, promossa in tutto il mondo dalla World Heart Federation attraverso oltre 200 organizzazioni nazionali tra cui anche l’ Associazione Progetto Vita di Piacenza.

Giornata Mondiale del Cuore 2021

Progetto Vita celebrerà la “Giornata Mondiale del Cuore” allestendo, in collaborazione con la ASL di Piacenza, “Il Villaggio del Cuore” in Piazza Cavalli dalle 9,00 alle 13,00.

L’evento si svolgerà in Piazza Cavalli ed è patrocinato dal Senato della Repubblica, dalla Camera dei Deputati, dal Ministero della Istruzione, dalla Regione Emilia Romagna, dalla Provincia e dal Comune di Piacenza.

Alle ore 9,00 apertura “World Heart Day 2021” con gli stand delle Forze dell’Ordine e i punti informativi della campagna In-formare in collaborazione con Anpas.

Alle ore 9,30 conclusione dell’iniziativa “Vigiliamo il cuore della tua città” con Metronotte Piacenza e la consegna dei 27 defibrillatori alle pattuglie dei Metronotte.

Sempre il 29 settembre alle ore 10.00 a Palazzo Gotico si svolgerà il XIII Memorial “Maurizio Saltarelli”.

Verranno premiati i volontari e gli equipaggi che negli anni 2019 e 2020 e 2021 hanno effettuato interventi e salvataggi con un tempestivo intervento grazie al defibrillatore.

Saranno presenti il Presidente della Regione Stefano Bonaccini e le autorità locali.

La “Giornata Mondiale del Cuore” sarà l’occasione per mostrare alla cittadinanza il significato della sinergia e della collaborazione tra forze dell’ordine e volontariato, in particolare il ruolo essenziale che hanno avuto nel raggiungimento degli obiettivi di Progetto Vita. Si ricorda che le malattie cardiovascolari continuano ad essere la prima causa di morte e disabilità nel mondo di oggi.

La World Heart Federation ha lanciato tramite il proprio sito: https://world-heart-federation.org/ una Giornata Mondiale del Cuore con attività da tutto il mondo per unire le forze per aiutare le persone a vivere una vita più lunga, migliore e più sana.

Attraverso l’iniziativa “Usa il cuore per connetterti” si potrà, per esempio, creare un poster personalizzato o un post sui social, condividere storie di ispirazione o pianificando un evento per illuminare di rosso un punto di riferimento.

Dal 29 settembre, inoltre, verranno organizzati a Piacenza degli eventi organizzati dall’Ausl di Piacenza nell’ambito di “Futuro in salute” che culmineranno nella giornata del 3 ottobre e che vedrà l’iniziativa “Tieni in forma il tuo cuore”, giornata di prevenzione cardiovascolare organizzata dalla Regione Emilia Romagna con i cardiologi dell’Ospedale di Piacenza.