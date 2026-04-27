Piacenza Expo cambia guida dopo nove anni, Giuseppe Cavalli non è più presidente: al suo posto Davide Villa

Cambia volto la governance di Piacenza Expo. Dopo nove anni alla guida della società fieristica di Le Mose, infatti, Giuseppe Cavalli ha chiuso la sua esperienza in veste di Presidente nel corso dell’Assemblea dei soci riunitasi questa mattina per l’approvazione del bilancio consuntivo 2025. Per la composizione del nuovo organo di governo di Piacenza Expo, l’Assemblea ha indicato il nome di Davide Villa, già componente del Consiglio di Amministrazione negli ultimi due anni, della Vicepresidente uscente Elisabetta Montesissa, e del commercialista piacentino Fabio Maggi. Il nuovo assetto della governance, con la distribuzione delle cariche e delle funzioni aziendali, prenderà formalmente vita nei prossimi giorni in occasione del primo Consiglio di Amministrazione.

Oltre a rinnovare l’organo di governo, l’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità il bilancio 2025. I dati del conto economico – illustrati in assemblea del Presidente uscente, Giuseppe Cavalli – hanno evidenziato un fatturato complessivo di 2.367.960,00 euro (2.296.585,00 nel 2024, anno preso come riferimento in quanto senza Geofluid), a fronte di un costo della produzione di 2.595.822,00 euro; numeri che, al netto delle imposte, hanno determinato una perdita di esercizio pari a 351.523,00 euro, “in sensibile diminuzione – ha precisato Cavalli – rispetto ai disavanzi registrati negli anni passati in cui non rientravano i ricavi generati da Geofluid che, come noto, si svolge a cadenza biennale. Piacenza Expo, quindi, prosegue la sua marcia d’avvicinamento al pareggio di bilancio”.

Ai dati contabili, il Presidente Cavalli ha accostato il recente studio effettuato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore, “secondo cui la nostra società fieristica genera ogni anno un indotto complessivo a favore del territorio di 50,6 milioni di euro, confermandosi un hub determinante per lo sviluppo dell’economia piacentina”.

Il Presidente uscente ha poi illustrato i numeri relativi all’attività fieristica svolta nel 2025. Nell’ultimo anno Piacenza Expo ha complessivamente mandato in scena 43 eventi di cui 15 organizzati autonomamente, 12 in collaborazione o direttamente da altri soggetti, e 16 mettendo la propria location a disposizione di aziende e società per convegni, congressi, convention aziendali o concorsi. L’attività fieristica, nel corso del 2025, ha portato sul territorio piacentino 172.250 visitatori (+26,1% rispetto al 2024) e 2.481 espositori (+15,2%).

A conclusione della relazione sui dati di bilancio e sulla produzione, Cavalli è stato salutato e ringraziato per il suo lavoro dal’Assemblea dei soci con un lungo e caloroso applauso. “Sono io – ha chiosato Cavalli – che devo ringraziare tutti i soci, tutta la struttura interna di Piacenza Expo e i colleghi del CdA per il supporto e la costruttiva collaborazione. Un grazie anche al compianto avv. Sforza Fogliani per i preziosi consigli che non mi ha mai fatto mancare”.

L’Assemblea ha anche approvato all’unanimità il Budget 2026-2028, che nell’arco del triennio prevede un utile complessivo di oltre un milione di euro, la composizione del nuovo Collegio Sindacale, confermando Alberto Squeri (Presidente) e Cristina Betta e inserendo come nuovo componente Giorgio Visconti, e confermando anche Matteo Cifalinò nel ruolo di Revisore legale-contabile.

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