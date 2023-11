Nuovi insediamenti commerciali, anche per l’area di via Einaudi bocciatura in vista

Il Comitato Urbanistico di Area Vasta si è riunito ieri per discutere la proposta di accordo operativo APP8-Einaudi, che ipotizza una nuova struttura per attività commerciali all’interno di un’area di superficie complessiva pari a 12.700 metri quadri, nelle adiacenze di via Einaudi.

Alla fine di ottobre, il CUAV aveva bocciato le due aree lungo Corso Europa, tra via Madre Teresa di Calcutta e via Da Caverzago, e l’area Galnea alla Veggioletta. Ora sembrerebbe proprio che anche l’area Einaudi sia destinata ad andare verso una bocciatura. Resterebbe così solo l’ex Camuzzi, sempre nella zona di Corso Europa adiacente a via Rigolli.

Il 25 ottobre si era tenuto persino un incontro in Sant’Ilario, incontro finalizzato a presentare e discutere il progetto di via Einaudi. Erano presenti sia gli investitori privati che i comitati contrari a nuova cementificazione. Ma anche alcuni residenti potenzialmente d’accordo con il progetto del nuovo insediamento commerciale. Ora però la pratica rischia di chiudersi sul nascere.