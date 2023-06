“Shopper #piacenzaperlaromagna”, un piccolo gesto per aiutare le popolazioni colpite dall’alluvione

“Shopper #piacenzaperlaromagna”, è questo il nome dell’iniziativa solidale, messa in campo dalla Cabina di regia per la valorizzazione commerciale del centro storico, alla quale collaborano il Comune di Piacenza e il Gruppo Editoriale Libertà. A illustrarne i dettagli stamani in Municipio nel corso della conferenza stampa di presentazione, accanto all’assessore al Commercio Simone Fornasari, sono intervenuti Riccardo Delfanti direttore di Altrimedia Gruppo Libertà, il presidente Raffaele Chiappa e il direttore Gianluca Barbieri di Unione Commercianti Piacenza, Monica Tellini per Confesercenti Piacenza, Enrica Gambazza direttore Cna Piacenza, Eugenia Maserati presidente dell’associazione Vita in Centro a Piacenza, Anna Lusa di Iscom Group (gestore della Cabina di regia), e l’art & creative director Matilde Tacchini, che ha realizzato l’immagine grafica del progetto.

Il progetto #piacenzaperlaromagna

“Il progetto “Shopper #piacenzaperlaromagna” – dichiara l’assessore Fornasari – unisce tutti i commercianti di Piacenza e ne testimonia la vicinanza alle comunità colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Scopo dell’iniziativa di solidarietà è quello di dare un contributo a sostegno delle persone e delle aziende flagellate dal maltempo e dalle inondazioni, con la speranza che questo gesto oltre che simbolico possa tradursi in un aiuto concreto alle popolazioni in difficoltà. La parola chiave è “solidarietà”, sono certo che i piacentini risponderanno all’appello”.

I rappresentanti delle diverse associazioni di categoria coinvolte sottolineano come l’idea di investire risorse per sviluppare questo progetto sia stata condivisa da tutte le realtà presenti nella Cabina di regia: “Ci siamo chiesti – affermano – come poter aiutare, in modo concreto, le zone devastate dall’alluvione. Abbiamo quindi fatto squadra per dare gambe a questa iniziativa di solidarietà e di aiuto ai nostri colleghi della Romagna, colpiti di nuovo e ancora duramente dopo il lungo e drammatico periodo del covid. Le borsine saranno disponibili presso gli esercizi commerciali, chi vorrà potrà dare il suo aiuto tramite una donazione. Una catastrofe come quella che si è abbattuta sulla Romagna sconvolge le vite delle persone, un gesto di solidarietà può aiutare, ad andare avanti e a rinfrancare gli animi”.

Al termine della conferenza stampa, Matilde Tacchini ha commentato l’immagine da lei realizzata che campeggia sulle locandine e sulle borsine che verranno messe a disposizione dei piacentini: “L’immagine è una “lupa samurai” che vuole trasmettere un messaggio di vicinanza, ma anche di forza e resilienza. Una lupa – simbolo di Piacenza – che esprime uno spirito combattivo, ma che ha anche tratti di leggerezza e di voglia di ricominciare. Quella che, ne sono certa, nutrono tutti i cittadini della Romagna”.