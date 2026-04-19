Concerto di musica da camera con Manuela Mosca e Cecilia Badini al PalabancaEventi il 20 aprile

Nuovo appuntamento culturale lunedì 20 aprile, alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini, per iniziativa della Banca di Piacenza con il concerto di musica da camera (“Tra Romanticismo e Impressionismo”) con musiche di Brahms e Debussy eseguite da Manuela Mosca (al violino) e Cecilia Badini (al pianoforte).

LE PROTAGONISTE

Manuela Mosca, 20 anni, diplomata con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio Nicolini di Piacenza sotto la guida del m. Antonio De Lorenzi, è vincitrice di premi in concorsi Nazionali e Internazionali. Nell’anno Accademico 2024-25 ha vinto una borsa di studio Erasmus+ per studiare presso il Conservatorio Royal di Bruxelles, nella classe del Maestro Valery Oistrakh. Ha suonato in numerosi concerti sinfonici, collaborando con solisti di fama internazionale, quali Enrico Dindo, Danilo Rossi, Benedict Kloeckner, Simon Zhu, Massimo Quarta. Da giugno 2025 è parte dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, fondata e diretta dal m. Riccardo Muti. Suona nell’Orchestra Nazionale dei Conservatori Italiani (ONCI), dove ha ricoperto anche il ruolo di primo violino di spalla, partecipando a concerti in Italia e Giappone. All’età di 18 anni ha preso parte al Festival Internazionale di Musica da Camera “Trame Sonore” di Mantova. Ha frequentato Masterclass con i maestri A. Zalai, C. Rossi, I. Petteri, A. Milani. Attualmente sta concludendo gli studi presso il Conservatorio di Piacenza e frequenta il corso Accademico di alto perfezionamento del m. Pavel Berman presso l’Accademia Perosi di Biella.

Cecilia Badini ha intrapreso lo studio del pianoforte in giovane età, diplomandosi presso il Conservatorio “L. Marenzio” di Brescia sotto la guida di Pinuccia Giarmanà, con il massimo dei voti e la lode. Dopo il diploma si è perfezionata presso il Conservatorio della Svizzera italiana a Lugano, conseguendo il Master of Arts in Piano Performance nella classe di Anna Kravtchenko, ed il Master of Advanced Studies in Piano Performance and Interpretation sotto la guida di Nora Doallo. Attiva in Italia e Svizzera, dedicandosi a repertorio solistico e cameristico, ha preso parte a numerosi Festivals e Stagioni concertistiche. Ha ottenuto diversi premi in concorsi pianistici nazionali ed internazionali. Ha preso parte a diverse formazioni cameristiche dal Duo al Quintetto, suonando anche in compagini orchestrali. Ha partecipato all’Imola Summer Piano Academy 2017 e 2018, e frequentato i corsi di docenti come R. Cappello, R. Risaliti, E. Pace, I. Fliter, A. Lucchesini, F. Gamba, I. Veneziano, A. Bonatta. Dopo il diploma Cecilia si è perfezionata presso l’Accademia di Musica di Pinerolo e presso l’Accademia R. Romanini di Brescia. Nel suo percorso artistico di studi in Svizzera è stata sostenuta dalle Fondazioni svizzere “Geert und Lore Blanken” (Sursee), “Melinda Esterhazy de Galantha” Stiftung di Zurigo, Fondazione Weak Ends di Lugano e Fondazione Rotary di Lugano.

Ingresso con prenotazione (prenotazionieventi@bancadipiacenza.it; 0523 542441; telefonare nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, 9-13 / 15-17).

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