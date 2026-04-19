Serie B – L’Assigeco soccombe a Orzinuovi: per i playoff bisognerà prima passare dal play-in

Niente da fare per l’UCC Assigeco Piacenza. Sul parquet del Pala Bertocchi di Orzinuovi i Lupi giocano un gagliardo primo tempo per poi crollare nella seconda metà di gara di fronte allo strapotere fisico della formazione orceana, dominante anche a rimbalzo (46 carambole catturate contro le 26 piacentine) e avanti per quasi tutta la durata del match. Non bastano ai ragazzi di coach Lottici i 14 punti di Valesin e i 13 punti con 5 rimbalzi di capitan Poggi. Una sconfitta che peraltro condanna aritmeticamente i biancorossoblu al play-in. Per decretare il piazzamento finale al termine della regular season sarà decisiva l’ultima sfida del girone di ritorno, domenica prossima, tra le mura di casa, contro una Lumezzane alla caccia della salvezza diretta.

Le parole di coach Lottici

“Potevamo fare ancora qualcosa in più nel primo tempo, nonostante avessimo approcciato molto bene la partita. Abbiamo concesso troppe soluzioni facili a Orzinuovi, che ha giocato un’ottima gara. Era la nostra ultima spiaggia per provare a conquistare l’accesso diretto ai playoff e non ce l’abbiamo fatta. A questo punto del campionato bisogna guardare avanti e pensare a trovare il miglior piazzamento al play-in possibile”.

Logiman Orzinuovi – UCC Assigeco Piacenza 95-75

(32-28; 19-16; 18-12; 26-19)

Logiman Orzinuovi: Marco Giacomini 4 (0/4, ½), Lucas Chaves 18 (4/6, 2/4), Alberto Cacace 10 (3/5, 0/1), Edoardo Caversazio 11 (3/6, 1/1), Tommaso Oxilia 22 (8/12 da due); Carlo Cappelletti 7 (2/4, ½), Francesco Gnecchi 11 (4/4, 0/1), Niccolò Venturoli 2 (0/1, 0/4), Davide Zilli 8 (4/5, 0/1), Riccardo Carta 2 (1/2, 0/1), Riccardo Barbuto 0 (0/1 da tre). Allenatore: Andrea Gabrielli (assistenti: Matteo Mattioli, Francesco Olivieri).

UCC Assigeco Piacenza: Andrea Mazzucchelli 7 (1/4, ½), Lorenzo Calbini 11 (4/8, 1/3), Dalton Pepper 9 (3/5, 1/5), Federico Ricci 8 (1/2, 2/4), Simon Anaekwe 2 (1/2 da due); Leonardo Valesin 14 (5/7, 1/3), Martino Criconia 7 (2/4 da tre), Massimiliano Ferraro 4 (1/2, 0/1), Giovanni Poggi 13 (3/5, 1/1), Gabriele Cattivelli 0. Ne: Joaquin Sarmiento, Kuot Yak Deng Kuot. Allenatore: Simone Lottici (assistenti: Roberto Villani, Luca Ogliari).

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