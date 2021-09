Prosegue la rassegna “Rock around the book”, il 18 settembre presentazione del libro "Vini e Vinili... 33 giri di Rosso"

Prosegue la prima edizione della rassegna “Rock around the book”, promossa dal Comune di Alta Val Tidone. Piazza Martiri della Libertà a Nibbiano sarà il palcoscenico del terzo appuntamento, sabato 18 settembre quando, proprio in concomitanza con la tappa del Valtidone Wine Fest, il giornalista e scrittore Maurizio Pratelli presenterà primo libro della sua trilogia Vini e vinili, “33giri di rosso”. E’ un’originale e brillantissima guida all’ascolto di alcuni dei più grandi classici del rock e della canzone d’autore per ciascuno dei quali è stato abbinato un ottimo vino da degustare. Soprattutto per permettere all’ascoltatore di ampliare ed amplificare in modo totale i cinque sensi.

La rassegna si chiuderà in bellezza a Caminata (ore 21.00-Piazza del Popolo) con “Lucio Battisti around the Books”. Ospite: il discografico e collezionista Italo Gnocchi. Si tratta di uno dei più grandi esperti della vita e dell’opera di Lucio Battisti. Il discografico prenderà spunto dai molti libri sull’artista laziale ai quali ha contribuito per mettere in luce l’aspetto più avventuroso e “avanguardistico” della musica del grande Lucio. In particolare quello che le permette di essere la sua opera più fresca e attuale che mai.

A fare da “spalla” saranno presenti il musicista-scrittore-giornalista Antonio “Tony Face” Bacciocchi ed il giornalista-critico musicale Oliviero Marchesi. Colonna sonora della serata a cura di Amedeo Moretta e Max dei Dejavu, che interpreteranno alcune delle canzoni più rappresentative del Lucio nazionale.

Rock around the book

E’ proprio il connubio tra la musica e la letteratura il filo conduttore della rassegna che anima quest’ultimo scorcio d’estate nelle piazze dell’Alta Val Tidone: “Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di un maestro e amico come Gianni Fuso Nerini – evidenzia il Sindaco Franco Albertini – perché si tratta di un progetto di altissimo livello culturale e allo stesso tempo una promessa di condivisione e di divertimento: messaggi importanti ancor di più in questo delicato momento di ripartenza e di tentativo di ritorno alla normalità per troppo tempo negata”.

Informazioni

Tutte le informazioni e le prenotazioni obbligatorie per questi e gli altri eventi della rassegna sono reperibili sul sito https://www.visitaltavaltidone.it/.

L’ingresso è gratuito. In caso di maltempo gli eventi si trasferiranno a Pecorara (Alta Val Tidone) nell’ex salone parrocchiale.