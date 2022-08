Serie C, ecco le divisioni: Piacenza nel girone A e Fiorenzuola nel B

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato la composizione dei gironi del Campionato Serie C per la Stagione Sportiva 2022/2023.

Girone A

AlbinoLeffe

Arzignano Valchiampo

Feralpisalò

Juventus U23

L.R. Vicenza

Lecco

Mantova

Novara

Padova

Pergolettese

Piacenza

Pordenone

Pro Patria

Pro Sesto

Pro Vercelli

Renate

Sangiuliano

Trento

Triestina

Virtus Verona

Girone B

Alessandria

Ancona

Aquila Montevarchi

Carrarese

Cesena

Fermana

Fiorenzuola

Gubbio

Imolese

Lucchese

Olbia

Pontedera

Recanatese

Reggiana

Rimini

San Donato Tavarnelle

Siena

Torres

Virtus Entella

Vis Pesaro

Girone C

ACR Messina

Audace Cerignola

Avellino

Catanzaro

Crotone

Fidelis Andria

Foggia

Gelbison

Giugliano

Juve Stabia

Latina

Monopoli

Monterosi Tuscia

Pescara

Picerno

Potenza

Taranto

Turris

Virtus Francavilla

Viterbese