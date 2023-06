Stupro di via Scalabrini, per il 29enne condanna a sette anni di reclusione.

E’ terminato il processo di primo grado che vede imputato Sekou Souware, 28enne all’epoca dei fatti. L’uomo è accusato di aver violentato una donna di 55 anni lo scorso 21 agosto 2022. Il giovane, originario della Guinea, è stato condannato a 7 anni di reclusione. Il pm Ornella Chicca aveva chiesto otto anni e mezzo.

L’episodio ebbe un vasto clamore a livello nazionale e portò Piacenza alla triste ribalta delle cronache.

L’uomo ha sempre declinato ogni responsabilità sostenendo che la donna in realtà fosse caduta e lui semplicemente stava tentando di soccorrerla. Ma la sua versione non è stata accolta e per quello stupro è arrivata la condanna a sette anni.

Il 28enne si trova in carcere dal giorno dell’arresto, avvenuto poco dopo il fatto grazie a un cittadino attirato dalle grida della vittima. Vittima che in occasione del processo si è costituita parte civile.

Erano le 6 del mattino del 21 agosto 2022 quando un residente di via Scalabrini venne stato svegliato dalle grida di una donna che chiedeva aiuto. L’abitante, affacciandosi alla finestra, avrebbe notato un uomo intento ad aggredire una donna e chiamò la polizia. Gli agenti erano intervenuti in pochi istanti ed erano riusciti a bloccare l’uomo.

Durante l’udienza di oggi ha testimoniato anche la vittima, da dietro a un paravento per non dover sostenere la vista del suo aggressore. Souware, invece, alla lettura della sentenza ha accusato un malore ed è stato soccorso dal 118.