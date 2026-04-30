Volley, Serie B1 – Pallavolo San Giorgio contro Valdarno nella trasferta più lunga della stagione

Nella penultima giornata di campionato, sabato 2 maggio, la formazione giallobiancoblù, conquistata la salvezza grazie ai tre punti presi contro la corazzata Ripalta Cremasca (e alle contemporanee sconfitte di CVR e Riccione), affronterà la trasferta più lunga della stagione contro la Pediatrica Bindi Passione Valdarno.

Salvezza raggiunta da Pallavolo San Giorgio

Sono 284 i km che separano San Giorgio Piacentino da San Giovanni in Valdarno, tra Firenze e Arezzo, sede di gioco della formazione toscana. Da una corazzata all’altra, They e compagne incroceranno il destino della quarta forza del campionato. La Pediatrica Bindi, con 52 punti, è in lotta per la promozione in A3 con Ripalta Cremasca e Osgb Campagnola. Le toscane sono indietro per numero di vittorie rispetto alle lombarde e alle emiliane.

Nonostante la salvezza raggiunta con due giornate di anticipo, la Pallavolo San Giorgio affronterà la partita con la massima concentrazione e impegno per concludere al meglio la stagione, ritornare a vincere in trasferta e raggiungere il record di punti in B1 (34). Infatti, le piacentine, lontano dal palazzetto amico, hanno vinto solamente due volte contro Anderlini e Scandicci. Da parte sua, la Pediatrica Bindi vorrà riscattare la sconfitta della gara d’andata (3-2) e conquistare punti per restare nelle zone di vertice, sperando in un passo falso delle dirette avversarie per il salto diretto nel nuovo campionato.

Le avversarie

La squadra toscana, da questa stagione allenata da un coach di grande esperienza come Mauro Chiappafreddo (Scandicci, Piacenza, Cus Torino, Catania e Albese con Cassano tra A1 e A2), è una vecchia conoscenza della pallavolo piacentina. Rispetto alla scorsa stagione ha confermato solamente le due centrali Aurora Poli (una stagione in A1 a Macerata), Gaia Biondi e il libero Irene Caruana, rivoluzionando l’organico.

In nerofucsia sono arrivate le alzatrici They e Braida, da Castelfranco Fiorentino in A2; l’opposta Vera Bondarenko dall’Esperia Cremona in A2; sempre dalla A2, ma da Olbia, la schiacciatrice Sara Fontemaggi, che forma la batteria delle attaccanti di posto 4 con Clarissa Covino, da Pontedera ma ex Montecchio Maggiore e Arena Volley, e Matilde Citterio, da Crema. Il colpo in entrata è il libero Silvia Fiori, trentun anni, campionessa d’Italia con l’Imoco Conegliano nella stagione 2015/2016. Completano il roster Viola Davoli, Arianna Pagot, Mia Brutti e Vanessa Chierici. Nel mercato di gennaio, dal Volley Modena (serie A2), è arrivata la centrale, classe 2004, Chiara Marinucci.

È Chiara Marinucci l’unica ex di turno della sfida. La giovane centrale romana ha vestito la maglia della Pallavolo San Giorgio dalla stagione 2022/2023 al 2024/2025, conquistando la storica promozione in B1. I precedenti sono tre: Valdarno è in vantaggio per due a uno.

Fischio d’inizio alle ore 18, presso il PalaGalli in via Bolzano 1 a San Giovanni in Valdarno (Arezzo). Dirigeranno Andrea Michele Aleo della sezione FIPAV Milano-Monza-Lecco e Daniele Spitaletta della sezione FIPAV Firenze. La gara sarà trasmessa sul canale YouTube Passione Valdarno Volley.

Classifica

Ravenna 60 (20-4) punti; Ripalta Cremasca 52 (19-5); Osgb Campagnola 52 (18-6); Valdarno 52 (17-8); Fantini Folcieri Ostiano 43 (14-10); Bologna 39 (14-9); Cesena 33 (10-14); Pall. San Giorgio Pc 31 (10-14); Montesport 29 (10-14); Forlì 29 (10-14); Centro Volley Reggiano 24 (8-16); Riccione 23 (7-16); Pall. Scandicci 18 (6-18); Moma Anderlini 17 (5-19).

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