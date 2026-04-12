Volley, Serie B2 – Battuta d’arresto per le under 18 VAP nella sfida salvezza: il Milano Team Volley chiude la gara in tre set

La Nordmeccanica VAP non replica il successo con Certosa con il quale aveva chiuso il campionato prima della sosta pasquale incappando in una sconfitta sul campo del Milano Team Volley che riesce ad imporsi in tre parziali e scavalcando in classifica proprio la Academy nell’ultimo posto valido per la salvezza diretta. La formazione avversaria riesce a mantenere altissima l’attenzione dal primo all’ultimo pallone concedendo poco spazio alle iniziative della squadra di coach Fanni che si arrende dopo tre set.

Il primo break della serata è di Milano che si porta sul 14-10 e la VAP che ferma il gioco per riorganizzarsi: sono però le padrone di casa a mantenere alte le percentuali e spingere forte al servizio (18-10), la Academy prova ad organizzare una risposta ma il punteggio vola sul 25-13.

Il Milano Team Volley spinge fin dalle prime battute anche nel secondo parziale (6-3), la Normeccanica prova a rimettersi in scia ma sono sempre le lombarde a controllare il punteggio (13-10) e ad allungare nuovamente (17-10) per il timeout VAP. Nessuna sorpresa nel finale fino al 25-17.

Il destino della gara non cambia nel terzo set con la squadra di casa che non concede tregua alla ricezione della VAP riuscendo a chiudere la partita con un netto 25-12 per il 3-0 finale.

GUFFANTI GROUP MILANO-NORDMECCANICA VAP 3-0

(25-13; 25-17; 25-12)

NORDMECCANICA VAP: Di Luzio, Borri, Di Paolo, Fenzio, Isitor, Uwadiae, Sandonà, Momo, Russo, Glavina, Ferri (L), Carlà (L). All. Fanni

Super rimonta sfiorata in serie C: le under 16 della DM Idrosanitaria si fermano solo sul 15-12 del tiebreak

Un punto nel girone A di serie C che vale decisamente di più per la DM Idrosanitaria: sul campo di Mirandola le under 16 della Academy giocano una partita decisamente caparbia al cospetto di un’avversaria che veleggia al quarto posto in graduatoria incassando prima il doppio vantaggio delle padrone di casa, trovando il pari nel conto set e fermandosi soltanto sul 15-12 in favore delle modenesi al tiebreak.

Dopo un avvio contratto la VAP torna subito nel vivo della gara fronteggiando una squadra di maggiore esperienza che riesce a trovare il vantaggio nel conto set sullo score di 26-24. Anche il secondo parziale è preda delle padrone di casa che riescono a spingersi sul 25-19 ma la Academy è tutt’altro che disposta ad arrendersi e rientra in campo riuscendo a gestire il gioco riaprendo la gara con il 22-25.

Davvero combattuto il quarto set dove la determinazione delle giovani di coach Maggipinto riesce anche ad aver ragione dei vantaggi con il 26-28 che spalanca le porte del tiebreak. Un tiebreak affrontato a viso aperto dalle due squadre in campo che premia il Volley Stadium soltanto sul 15-12 al termine di più di due ore di gara che testimoniano la crescita sul versante dell’atteggiamento delle under 16 VAP.

X2 VOLLEY STADIUM-DM IDROSANITARIA VAP 3-2

(26-24; 25-19; 22-25; 26-28; 15-12)

DM IDROSANITARIA VAP: Fortunato, Riccardi, Muzzu, Sposimo, Sorsi, Di Ianni, Tencati, De Servi, Carli, Mosetti, Bisotti, Clini (L), Bazzani (L). All. Maggipinto

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