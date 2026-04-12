Nibbiano & Valtidone nella storia: la promozione in Serie D è realtà!

Una giornata da ricordare per il Nibbiano & Valtidone: per la prima volta nella sua storia il club del presidente Valter Alberici stacca il pass per il massimo campionato dilettantistico, la serie D.

La promozione come sogno ad inizio stagione

La promozione in serie D, ai blocchi di partenza del campionato, era solo un sogno. Il girone A era infatti competitivo, poiché al suo interno sono inserite squadre blasonate, come il Fiorenzuola che solo pochi anni fa era addirittura tra i professionisti.

Un campionato, per il Nibbiano & Valtidone, praticamente perfetto

Gli uomini di Luca Rastelli hanno invece legittimato il successo giornata dopo giornata, vincendo sia al “Molinari” che in trasferta. Del resto, il ruolino di marcia della formazione piacentina è eloquente, in 31 partite di campionato è arrivata una sola sconfitta. Ben 24 i successi e solo 6 volte è uscito il segno x.

I giocatori e i momenti decisivi

Davanti hanno sempre fatto la differenza le reti del goleador della squadra, Domenico Grasso, vero protagonista di questo campionato di Eccellenza: meritano una menzione anche Minasola, Jakimovski e Lancellotti autori, come tutti i giocatori della rosa a dire il vero, di una stagione straordinaria.

Nel girone di ritorno, la vittoria contro la Vianese e, soprattutto, il successo esterno per 1-2 contro il Fiorenzuola nel derby hanno certificato la superiorità dei ragazzi di mister Rastelli.

Promozione storica per una società nata 10 anni fa

Un traguardo storico per i nibbianesi, conseguito con ben 3 giornate d’anticipo rispetto alla fine del campionato. Il Nibbiano & Valtidone è nato solo 10 anni fa dalla fusione del ACD Nibbiano e del ASD Valtidone e per la prima volta può festeggiare la serie D.

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