Volley, Serie B2- La Pallavolo San Giorgio lotta ma è sconfitta al tiebreak

Debutto agrodolce per la formazione di coach Matteo Capra nella prima di campionato che tuttavia esce tra gli applausi del pubblico locale. Nella trasferta di San Giorgio Bigarello, il team piacentino avanti due set a zero è stata sccnfitta al quinto. Ginevra Camurri top scorer con 20 punti. Un punto che muove la classifica sin dalla prima giornata, la Pallavolo San Giorgio esce battuta ma a testa alta dal Volley Davis 2c. Avanti due set a zero le piacentine hanno subito il rientro della squadra locale, cedendo al tiebreak.

Nel primo parziale scendono in campo con Arfini, Galelli, Guccione, Erba, Chinosi, Zoppi e Camurri, gli scambi iniziali sono equilibrati, Chinosi griffa il 13-14, poi la San Giorgio compie il break, 14-17, ed Arfini griffa il 15-19. Strada in discesa, Camurri griffa il 20-25. Partenza all’insegna dell’equilibrio anche il secondo, 9-9, Zoppi e Chinosi danno l’allungo alle piacentine, 13-16, e Tonini, subentrata per Chinosi come Perini per Erba, griffa il 16-21. Nuovamente Camurri chiude, 18-25.

Dal terzo set il Volley Davis 2c inizia la rimonta. Qualche errore di troppo regala il 9-5 alle locali che allungano sulò 18-11, Guccione ferma parzialmente la corsa, il Volley Davis amministra e chiude 25-23. Nel quarto parziale dentro Marinucci per Zoppi, si gioca alla pari sino all’11-11, poi le mantovane prendono il break di due punti che risulterò decisivo sino alla fine, 25-23. Nel parziale corto l’inerzia della gara non cambia il Volley Davis 2c parte forte e cambia campo sull’8-5 e chiude 15-11.

Nella prossima giornata la Pallavolo San Giorgio debutterà tra le mura amiche del palazzetto dello sport di viale Repubblica contro un’altra formazione mantovana, la neopromossa Inox Meccanica Rivalta sul Mincio. Fischio d’inizio, ore 18.

Volley Davis 2c-Pallavolo Sangiorgio 3-2

(20-25, 18-25, 25-23, 25-23, 15-11)

Pallavolo Sangiorgio: Camurri 20, Arfini 13, Gilioli 4, Chinosi 9, Tonini 10, Guccione 10, Zoppi 6, Marinucci 2, Erba 3, Maronati, Perini, Galelli (L), Amadei (L). All. Capra.

Serie D – SangioPode, buona la prima

La formazione di coach Danilo Delmonte vince in cinque e conquista i primi punti stagionali. Successo in rimonta per il Volley Sangio Pode nella prima gara nel campionato di serie D (girone A). Tra le mura amiche della palestra di Podenzano, la formazione di coach Danilo Delmonte, ha sconfitto la Pallavolo Reggiana Femminile.

Nel primo parziale le padrone di casa annullano quattro palle set prima di vincere ai vantaggi, sfruttando la prima occasione, ha chiuso 29-27. Nel secondo la squadra ospite allunga a metà parziale, pareggiando i conti. Nei successivi, giocati punto a punto, SanGioPode e Pallavolo Reggiana se li dividono, prolungando la partita al tiebreak.

Nel set corto Il SanGioPode ha più energie da spendere e chiude a proprio favore. Da segnalare l’ottima prestazione della giovane centrale Emma Fanzini (classe 2005), di Assetou Guienne e Gloria Dicinto.

“Nel complesso é stata una partita abbastanza equilibrata. Dove Noi abbiamo avuto dei cali di concentrazione in battuta e ricezione. Il quinto set siamo rimasti in partita e non c’è stato problema” commenta il tecnico.

Volley Sangio Pode-Pallavolo Reggiana Femminile 3-2

(29-27, 19-25, 25-23, 24-26, 15-9)