Vai a lavoro in bicicletta? Puoi ricevere fino a 50 euro al mese: al via il progetto “sostenibile” Bike to Work – AUDIO

Un incentivo economico ai dipendenti di aziende, enti pubblici e privati che percorrono il tragitto tra casa e lavoro in bicicletta, contribuendo ogni giorno in misura concreta a ridurre il traffico veicolare e le emissioni nocive: è il progetto “Bike to work” – cofinanziato al 70% dalla Regione Emilia Romagna, per il restante 30% dall’Amministrazione comunale – cui le aziende, gli enti pubblici e privati con sede a Piacenza possono aderire entro il 14 aprile prossimo.

E’ infatti online, sul sito www.comune.piacenza.it, l’avviso pubblico che dettaglia tutte le modalità di partecipazione all’iniziativa, realizzata in continuità con il PUMS e in linea con le politiche del Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), per favorire la mobilità sostenibile e l’utilizzo di mezzi non inquinanti negli spostamenti quotidiani: bicicletta tradizionale, a pedalata assistita o monopattino elettrico.

I contributi stabiliti dalla Regione Emilia Romagna riconoscono 20 centesimi al km, fino ad un massimo di 50 euro mensili per ogni lavoratore coinvolto, a seguito della stipula di appositi accordi con i mobility manager delle realtà aziendali che desiderano candidarsi al progetto.

Come aderire all’iniziativa

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire al Comune di Piacenza, entro il termine del 14 aprile, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), trasmessa all’indirizzo protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it, specificando, nell’oggetto, “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO BIKE TO WORK – 2021”.

Il modulo da compilare, allegando la copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, si può scaricare dal sito web comunale e dovrà contenere, come precisato nel testo completo dell’avviso, i dati identificativi dei dipendenti, la distanza chilometrica del tragitto casa-lavoro (andata e ritorno) e la descrizione del mezzo utilizzato, il codice Iban dei partecipanti e un contatto telefonico.

Sul sito www.comune.piacenza.it è a disposizione anche il modello che le aziende potranno utilizzare per raccogliere, in via preliminare, le adesioni del proprio personale.

Le risorse a disposizione

Le risorse attualmente a disposizione ammontano, complessivamente, a 88.620.97 euro, con possibilità di integrazione dei fondi qualora si rendessero disponibili ulteriori stanziamenti sul Bilancio di previsione comunale. Le aziende e gli enti aderenti possono, a loro volta, erogare specifici contributi ai propri dipendenti, con modalità definite in autonomia e sulla base dei report trasmessi dall’apposita applicazione.

Il numero massimo di dipendenti destinatari del contributo è stimato in circa 400 partecipanti e soggiace comunque alla disponibilità economica; la conclusione del progetto è prevista per il 31 ottobre 2023, salvo esaurimento delle disponibilità finanziarie o eventuali proroghe.

Come funziona il sistema

Per poter quantificare i km percorsi e l’incentivo erogabile, i lavoratori coinvolti nel progetto dovranno attivare, sul proprio smartphone, l’applicazione gratuita messa a disposizione del Comune di Piacenza, inserendo il “codice progetto” indicato dall’Amministrazione comunale; l’APP verificherà il tragitto, il mezzo utilizzato e le distanze percorse dall’abitazione (o dal nodo di interscambio modale) alla sede di lavoro.

Saranno oggetto di calcolo dell’incentivo solo i percorsi giornalieri casa-lavoro pari o superiori complessivamente a 2 km (andata e ritorno) effettuati utilizzando la bicicletta tradizionale, la bicicletta a pedalata assistita (e-bike) o il monopattino elettrico, conformi al chilometraggio dichiarato nella candidatura aziendale.

A fine mese l’APP restituirà il report relativo ai tragitti casa-lavoro percorsi dai dipendenti e il calcolo dell’incentivo; all’azienda spetterà la verifica che il dipendente, nelle giornate indicate nel report, si sia effettivamente recato al lavoro.

Il gestore dell’APP – la società Movesion Srl – provvederà bimestralmente a liquidare il contributo maturato dal dipendente direttamente sul conto corrente indicato da quest’ultimo, senza possibilità di effettuare accrediti su conti intestati a terzi.

L’edizione 2023 di Bike to Work attua il Protocollo d’intesa siglato nel dicembre 2021 tra la Regione Emilia Romagna e il Comune di Piacenza.

Una prima sperimentazione era stata realizzata tra il 28 ottobre e il 31 dicembre 2020, quando aderirono all’iniziativa 28 aziende, per un totale di 244 lavoratori iscritti di cui 128 effettivamente partecipanti al progetto: 14.300 i km percorsi, oltre 2 tonnellate di Co2 risparmiate, 2.106 gli spostamenti casa-lavoro tracciati, per un contributo totale di 2.851,11 euro.