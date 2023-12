Eventi a Piacenza e dintorni fino al 26 dicembre

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino al 26 dicembre 2023 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Lunedì 18 dicembre

Concerto di Natale della Banca di Piacenza: è previsto nella Basilica di Santa Maria di Campagna il tradizionale appuntamento natalizio con il Concerto degli Auguri, giunto alla sua trentasettesima edizione.

Martedì 19 dicembre

Arriva a Piacenza “Lo Schiaccianoci” del Bulgarian State Opera Ballet of Varna diretto da Sergej Bobrov. Appuntamento martedì 19 Dicembre alle ore 21 al Teatro Politeama.

Un concerto teatrale nell’Auditorium di via Sant’Eufemia per scambiarsi gli auguri per le imminenti festività. Lo organizza per martedì 19 dicembre, alle 18, la Fondazione di Piacenza e Vigevano. Protagonista dell’evento il sestetto di artisti Lucky Fella con “Oh, holy night”.

All’Università Cattolica lezioni aperte su Intelligenza artificiale e Marketing il 19 dicembre.

Mercoledì 20 dicembre

Negli spazi di XNL Piacenza è previsto l’incontro pubblico “Per un’etica dell’arte” che vedrà protagonisti l’artista Massimo Grimaldi e la presidente di EMERGENCY Rossella Miccio.

Arriva al Teatro Municipale di Piacenza il capolavoro shakespeariano “La Tempesta” diretto da Alessandro Serra. Appuntamento mercoledì 20 e giovedì 21 alle ore 21.

Alle ore 21,00, Roberto Vannacci sarà ospite dei Giuristi Cattolici di Piacenza per la presentazione del libro “Il mondo al contrario”. L’incontro si terrà a partire dalle ore 21,00 presso il Teatro President di Piacenza, Via Manfredi, 30. L’ingresso è libero.

Giovedì 21 dicembre

Arriva al Teatro Municipale di Piacenza il capolavoro shakespeariano “La Tempesta” diretto da Alessandro Serra. Appuntamento alle ore 21.

Alle ore 21:00 le porte della Cattedrale di Piacenza si apriranno per ospitare il concerto del Vox Silvae Ensamble, nella suggestiva cornice del coro ligneo quattrocentesco opera di Giovanni Giacomo Genovesi.

Orzorock X-Mas Night 2023 al Kiosko in via dei Pisoni 1 a Piacenza.

Venerdì 22 dicembre

Sabato 23 dicembre

Nella sera dell’antivigilia, alle ore 20.30, Kronos – Museo della Cattedrale propone un affascinante percorso in cui si esplora il Natale attraverso la lente del dono e della generosità.

Sabato 23 dicembre alle ore 17.00, presso la chiesa dell’istituto Buon Pastore in via mazzini, 81 a piacenza, gli amici della lirica sono lieti di accogliere il pubblico per i tradizionali auguri con il concerto di musiche natalizie “Eco di pastorali 2023″.

Milestone Live Club: concerto del Max Ionata Danish Trio.

Domenica 24 dicembre

Mercanti di Qualità sul Pubblico Passeggio dalle 8 alle 19.

Lunedì 25 dicembre

Martedì 26 dicembre

Martedì 26 dicembre (Santo Stefano) alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale “Corrado Sforza Fogliani” in scena La cumpagnia dal Mulein presenta “Pensione Vittoria!” commedia dialettale in 3 atti di Giorgio Tosi (titolo originale “Pension Disgrasia”).

Appuntamenti

Fino al 24 dicembre: Natale a Piacenza- Città in festa.

Fino al 22 gennaio prosegue “Piacenza on Ice”, l’ormai tradizionale allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio in città durante il periodo festivo.

Il Natale di Castel San Giovanni un calendario fitto di eventi per grandi e piccini fino al 31 dicembre.

“Natale insieme”, gli eventi in programma a Fiorenzuola fino al 6 gennaio 2024.

Il Natale a Grazzano Visconti fino al 7 gennaio 2024.

Solidarietà di Natale al Centro Commerciale Gotico, iniziative fino al 24 dicembre.

Mercatini di Natale a Mucinasso nel segno della beneficenza fino al 24 dicembre.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

La magia del Natale, a Rivergaro appuntamenti fino al 29 dicembre.

Mostre

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

“Piccio. L’eccentrico geniale“, in mostra le opere al PalabancaEventi fino al 20 gennaio 2024

Boom, Piacenza dal 1950 al 1960 raccontata da documenti e fotografie d’epoca dell’archivio storico di Bruno del Papa. La mostra rimane aperta fino al 24 febbraio 2024 all’Archivio di Stato, Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29 Piacenza).

“L’era del (non) tempo”, allo Spazio Mostre Palazzo Farnese la mostra collettiva internazionale, promossa dall’associazione culturale Luci & Ombre – Arti Visive Piacenza. Apertura fino al 7 gennaio 2024.

«Natale ad Arte» la settima edizione a Piacenza fino al 14 gennaio.

XNL Aperto. A Piacenza fino al 7 gennaio 2024, le mostre PerimetroPiacenza e Sul Guardare Atto 1° / Massimo Grimaldi. Il programma.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023. E’ un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Nello spazio espositivo al piano terra della Biblioteca Passerini Landi è in corso la mostra fotografica “Terre del Trebbia”, che resterà allestita sino al 22 dicembre.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza dal 27 ottobre al 9 dicembre 2023.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale dal 10 novembre 2023 al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale dal 02 dicembre 2023 al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore dall’11 novembre 2023 al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà” dal 12 novembre 2023.