Giro Handbike 2023 la 13° edizione fa tappa a Piacenza Domenica 24 Settembre

Giro Handbike 2023 partito da Merano continua inarrestabile il suo cammino e arriva con la sua 6 tappa a Piacenza. L’appuntamento è per domenica 24 settembre nei pressi del Palabanca con circuito nei pressi del quartiere le Mose.

Il Giro è una manifestazione aperta agli atleti con disabilità su un circuito di 4,5 km tra le vie della città. Un appuntamento importante per diffondere e sviluppare ciclismo e paraciclismo e veicolare un messaggio forte:”Non esistono sfide impossibili”.

Cos’è un Hand Bike

“E una bicicletta – spiega Fabio Pennella Presidente di SEO Solutions & Events Organization – che si manovella, ovvero che funziona con la forza delle braccia. Per avere un esempio visivo la bicicletta utilizzata per le gare da Alex Zanardi”.

Audio intervista al Presidente SEO Fabio Pennella

Giro Handbike 2023 per la diffusione di ciclismo e paraciclismo

“Riprendendo le parole del Presidente della Federazione ciclistica italiana Cordiano Dagnoni – riporta Fabio Pennella –il quale ha dichiarato la scorsa settimana che il giro Handbike è un fiore all’occhiello per questa nazione e una delle manifestazioni che rappresenta al meglio il ciclismo in Italia e in Europa”.

Giro Handbike 2023 la manifestazione

“Un’edizione molto importante questa per noi – racconta Fabio Pennella Presidente di SEO – perchè si tratta di un’edizione internazionale, si tratta della prima volta dove cinque tappe su otto sono di caratura internazionale, abbiamo visto arrivare atleti da tutta Europa e anche dall’Australia per sfidarsi in questa competizione. Quest’anno la gara permette di acquisire punteggio utile per l’accesso alle prossima Peralimpiadi di Tokyo 2024”.

“Un’edizione che sta riscuotendo un grande successo e noi siamo già in dirittura d’arrivo per la realizzazione della prossima”.

Giro Handbike 2023 un entusiasmo crescente

“Il pubblico ad ogni tappa in ogni città – ancora Fabio Pennella – è sempre molto partecipe, pensando a quella che è stata la penultima tappa di Pioltello i presenti erano lettaralmente in delirio nel vedere i nostri campioni di vita come li chiamiamo noi sfidarsi per le ambitissime maglie”.

Nella gara vengono assegnate: La maglia rosa, la bianca miglior giovane, la rossa-fast team per la squadra più veloce della classifica e poi la maglia nera con cui è consuetudine premiare l’ultimo arrivato.

“La maglia nera è molto ambita un po come la rosa – dice Pennella – e in ogni edizione ci sono concorrenti che rischiano la squalifica nel tentativo di arrivare ultimi”.

La tappa piacentina

“La tappa piacentina – anticipa Fabio Pennella – inizierà con un ritrovo la mattina prestissimo fin dalle 7 del mattino con la verifica licenze, alle 10,30 ci sarà la prima griglia di partenza in line up, dove la gara si svolgerà in un ora e un giro su un circuito di quattro chilometri e mezzo.

Il circuito sarà posizionato nei pressi del Palabanca e si snoderà attraverso alcune vie della città e sarà totalmente totalmente chiuso al traffico.

“Intanto chiediamo scusa alla cittadinanza per qualche disagio al traffico che creeremo – anticipa Fabio Pennella – ma l’invito è di scendere nei luoghi della gara vicino alla partenza e all’arrivo perchè sarà un’opportunità di assistere ad una manifestazione importante dal punto di vista etico e sociale. L’insegnamento che arriverà agli occhi di chi guarda che ogni sfida impossibile diventa possibile”. Una magnifica occasione per conoscere il nostro mondo per chi non lo avesse mai fatto, e scoprire uno sport paralimpico

Informazioni

E’ possibile conoscere in modo approfondito il Giro Handbike è possibile trovare informazioni sul sito ufficiale e tutti gli aggiornamenti e le foto tappa per tappe sulla pagina facebook