Sant’Angelo – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 15:00

12 Aprile 2026 Andrea Crosali Calcio, live, Piacenza calcio, Sport
blank
blank

I biancorossi sono pronti per affrontare il rush finale del campionato. Prima tappa a Sant’Angelo senza sostenitori di Piacenza, poiché i biglietti sono stati riservati ai risiedenti nel Lodigiano per ragioni di ordine pubblico. Franzini deve rinunciare agli infortunati Putzolu e Taugourdeau, Silva rientra dopo la squalifica.

Ascolta Sant’Angelo – Piacenza su RADIO SOUND
CLICCA QUI PER LO STREAMING AUDIO DELL’INCONTRO E SCEGLI LA SEZIONE PIACENZA O FM 94-6

La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2, con rombo: Kolgecaj, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, De Vitis, Campagna, Mazzaglia D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All Franzini

Il pre partita

Franzini verso Sant’Angelo – Piacenza : “Una gara contro un’ottima squadra. Dovremo anche saper soffrire” AUDIO

Iscriviti per rimanere aggiornato!

Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati.

blank

Ascolta Radio Sound

Radio Sound Logo
Seleziona il canale...
 
Cover