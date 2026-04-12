Sant’Angelo – Piacenza LIVE su RADIO SOUND dalle 15:00

I biancorossi sono pronti per affrontare il rush finale del campionato. Prima tappa a Sant’Angelo senza sostenitori di Piacenza, poiché i biglietti sono stati riservati ai risiedenti nel Lodigiano per ragioni di ordine pubblico. Franzini deve rinunciare agli infortunati Putzolu e Taugourdeau, Silva rientra dopo la squalifica.

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La probabile formazione

Piacenza (4-3-1-2, con rombo: Kolgecaj, Ciuffo, Sbardella, Martinelli, Bertin, De Vitis, Campagna, Mazzaglia D’Agostino, Mustacchio, Manuzzi. All Franzini

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