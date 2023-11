Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 12 novembre

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 12 novembre 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 06 novembre

Il prof. Stefano Zecchi (filosofo, scrittore, opinionista, ex docente di Estetica all’Università di Milano) sarà ospite – lunedì 6 novembre, alle 18, al PalabancaEventi (Sala Panini) – per presentare, in dialogo con l’autrice, il volume “Safari – Viaggio nella vita di italiani in Africa (Ed. Gruppo Albatros-Il Filo) di Cristiana Muscardini.

Presentazione del libro “Morire per la Nato?”, il tenente colonnello Fabio Filomeni a Piacenza il 6 novembre presso la Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli.

Martedì 07 novembre

A XNL Piacenza, in via santa Franca 96, è in programma “Generare Futuro”. Durante l’incontro, con inizio alle ore 18, il presidente della Fondazione di Piacenza e Vigevano Roberto Reggi illustrerà in sintesi le linee strategiche dell’ente di via Sant’Eufemia per il triennio 2024 per poi lasciare poi spazio a un’ospite d’eccezione: la “Signora delle Comete” Amalia Ercoli-Finzi.

È dedicato all’economia civile, l’incontro promosso da Banca di Piacenza e dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio (ABI) per gli studenti delle scuole secondarie di II grado di Piacenza e Provincia “Quando i numeri contano e le persone valgono”, che si svolgerà online il prossimo 7 novembre.

Coppa d’Oro: l’edizione 2023 si tiene il 9 novembre alle 15,30 nella splendida cornice di Palazzo Gotico.

Sabato 10 novembre

Primo incontro della Scuola Genitori di Piacenza 2023 “Educare i figli senza il peso dei tasti dolenti “, con Daniele Novara. L’incontro è gratuito e si svolge alle 20.45 presso l’Istituto G. Taverna in via Taverna 110 a Piacenza.

Cioccolandia 2023, l’evento più dolce e più atteso dell’anno raddoppia. Giunto alla sua diciannovesima edizione, la manifestazione dedicata al cioccolato promossa dalla Pro Loco di Castel San Giovanni, ha deciso di compiere il grande passo, spalmando la sua dolcezza su due giorni: sabato 11 e domenica 12 novembre.

Sabato 11 Novembre alle ore 10 presso l’Auditorium della Fondazione Piacenza e Vigevano si

parlerà di un tema delicato e invisibile: il maltrattamento nei nidi e nelle strutture per anziani e

disabili. L’ingresso libero e gratuito per tutta la cittadinanza e la trattazione non è solo gli ‘addetti ai lavori’.

Domenica 12 novembre

Esercizi per un pensiero libero, ciclo di incontri proposti dalla Lega piacentina. Primo ospite Del Debbio l’11 novembre alle ore 18 presso l’auditorium S.Ilario a Piacenza.

Cioccolandia 2023 a Castel San Giovanni.

A Pontedell’Olio, “I sapori del Borgo “! Rassegna Enogastronomica con prodotti tipici.

Il primo appuntamento, “Cronache di fuoco e ghiaccio”, è in calendario domenica 12 novembre dalle 10.30 – orario di ritrovo sul sagrato del Duomo – alle 12.30.

MOSTRE E ALTRI APPUNTAMENTI

Il Natale a Grazzano Visconti dall’11 novembre 2023 al 7 gennaio 2024.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

Esposta al piano terra della biblioteca Passerini Landi, la mostra fotografica di Sergio Foletti “Tratteggi di luce”. Apertura fino al 25 novembre 2023.

XNL Aperto. A Piacenza fino al 7 gennaio 2024, le mostre PerimetroPiacenza e Sul Guardare Atto 1° / Massimo Grimaldi. Il programma.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023. E’ un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Spazio Rosso Tiziano in Via Taverna 41, il 4 novembre è prevista l’ inaugurazione alle ore 17,00 della mostra di Bruno Missieri “Frantumazioni”. La mostra resterà aperta fino al 21 novembre 2023.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

14° edizione della stagione del Teatro Trieste 34 di Piacenza dal 27 ottobre al 9 dicembre2023

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale dal 10 novembre 2023 al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale dal 02 dicembre 2023 al 13 aprile 2024

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore dall’11 novembre 2023 al 17 febbraio 2024

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà” dal 12 novembre 2023