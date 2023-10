Serie B – I Fiorenzuola Bees si preparano alla trasferta infrasettimanale ospiti della Gema Montecatini

I Fiorenzuola Bees si preparano alla trasferta infrasettimanale di mercoledì 11 ottobre 2023, quando alle ore 20.45 verrà alzata la palla a due della sfida che li verrà opposti alla Gema Montecatini.

Al PalaTerme di Montecatini Terme si sfideranno due squadre costruite in modo differente ma con entrambe il vento in poppa, con 1 vittoria e 1 sconfitta nelle prime due uscite ufficiali in stagione.

I Bees di coach Lorenzo Dalmonte arrivano alla sfida forti del bel successo ottenuto al PalArquato sulla Aurora Basket Desio, con l’86-62 che ha veramente convinto il pubblico valdardese.

Le triple di Sabic nel secondo quarto hanno dato una mazzata violenta all’unico tentativo di rimonta di Desio nella prima frazione, con Fiorenzuola brava a trovare energie importanti dalla panchina con i promettenti 14 minuti di Bettiolo e i 13 di Gaye, costellati da buone prestazione dei giovani Bees.

Capitan Federico Ricci ha lanciato l’ascia di guerra in entrambe le partite giocate finora dai Bees, con i suoi 17 punti di media che sono riusciti a sopperire alla doppia pesante assenza del reparto ‘’centri’’ formato da Seck e Biorac. Proprio Magaye Seck è ormai tornato costantemente in palestra, con il suo ritorno in campo che ormai è questione di giorni.

Il punto su Montecatini

In casa Gema Montecatini l’umore è di quelli davvero arrabbiati, con la trasferta di Sant’Antimo che è coincisa con un bruciante ko per 83-79. Nella sfida persa dalla squadra toscana di coach Del Re, è stata mostruosa la prova in casa Sant’Antimo di Kamperdis, con 24 punti e 13 rimbalzi conditi da un clamoroso 8/13 dal campo per l’ala/centro greca classe 1994.

Montecatini ha trovato in Mazzantini (guardia classe 1995 lo scorso anno in forza ai Legnano Knights) la migliore prestazione in campo con 21 punti, seguito a ruota da un Pirani (centro ex Ruvo di Puglia) da 15 punti e da Corgnati e Di Pizzo a 12 punti a testa.

Da diversi addetti ai lavori la Gema è considerata da inizio anno una delle squadre che copriranno per tutta l’annata la parte sinistra della classifica di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024 Girone A, con il 73-71 con cui all’esordio ha sconfitto la forte Legnano Basket Knights che la dice lunga sulla qualità di Montecatini.

Coach Lorenzo Dalmonte

‘’Abbiamo avuto un ottimo approccio contro Desio, esattamente al contrario rispetto all’atteggiamento avuto contro Avellino. Avevamo chiesto di mettere in pratica un approccio aggressivo alla gara, e mantenere a 62 punti Desio è davvero uno dei dati più positivi.

La squadra si è davvero applicata e siamo contenti di aver ottenuto una bella vittoria come questa. Ci godiamo questo successo ma stiamo pensando già alla sfida contro la Gema Montecatini, una trasferta sicuramente impegnativa.