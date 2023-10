Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 29 Ottobre 2023

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 29 ottobre 2023 a Piacenza e dintorni.

Lunedì 23 ottobre

Capire le crisi economiche e finanziarie, al PalabancaEventi il 23 ottobre lezione con Gabriele Pinosa. Inizio alle ore 18.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

A Palazzo Ghizzoni Nasalli – Piacenza, fino al 24 ottobre si tiene l’evento denominato CON-VER-GENZE, mostra personale di Alessia Prati.

Martedì 24 ottobre

Alle ore 18.00 “Il nostro migliore amico nell’arte”: Conferenza di Alessandro Malinverni all’Auditorium S. Margherita della Fondazione di Piacenza e Vigevano (via S. Eufemia 12, Piacenza).

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

A Palazzo Ghizzoni Nasalli – Piacenza, fino al 24 ottobre si tiene l’evento denominato CON-VER-GENZE, mostra personale di Alessia Prati.

Mercoledì 25 ottobre

“Pensiero unico e libertà: cosa scegliere?”, serie di incontri nella sede dei Liberali Piacentini. Inizio alle ore 18.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Giovedì 26 ottobre

Ritorna, nella sua versione invernale, “POLIedrica – Incroci di note”, la rassegna musicale al Padiglione Vegezzi del Campus Arata (ingresso Stradone Farnese 126). Inizio alle ore 21.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Venerdì 27 ottobre

Teatro e oltre, al San Matteo inizia la stagione alle ore 21.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

Sabato 28 ottobre

Per le celebrazioni del 70° compleanno della Famiglia Piasinteina in scena al Teatro President il 28 ottobre alle ore 21 la propria compagnia teatrale che va in scena con “L’é una donna speciäla”.

“La Madonna di Raffaello e il suo monastero, esperienza multimediale nella cripta della chiesa abbaziale.

Luci d’Ottobre. Alle ore 20:45, la Cattedrale e il suo museo ospiteranno un itinerario culturale in cui gli spettatori verranno guidati, dalle luci delle candele.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Domenica 29 ottobre

Torneo Burraco di Croce Rossa Piacenza Salone degli Arazzi del Collegio Alberoni.

“La Madonna di Raffaello e il suo monastero, esperienza multimediale nella cripta della chiesa abbaziale.

FOTOistanti Piacenza, la rassegna fino al 19 novembre 2023, propone un festival di fotografia in varie sedi.

SETTANT’ANNI di arte piacentina nella collezione del mim – Museum in Motion, allestita nell’atrio d’onore del campus di Piacenza dell’Università Cattolica. La mostra prevede visite guidate e rimane aperta fino al 31 ottobre 2023.

60 anni di Amnesty International a Piacenza, la mostra rimane aperta fino al 4 novembre.

Dinastia, la mostra ai Musei Civici di Palazzo Farnese aperta fino al 31 dicembre 2023, è un’esperienza che si gioca negli spazi del palazzo signorile dei Farnese e i resti dell’antica Cittadella viscontea.

Fino al 19 novembre 2023 Palazzo Farnese ospiterà ĬMĀGO, la mostra personale di Maurizio L’Altrella.