Eventi a Piacenza e dintorni fino a domenica 1 novembre 2026

In questo spazio è possibile consultare il calendario degli eventi in programma a Piacenza e provincia fino a domenica 01 novembre 2026.
Lunedì 26 ottobre
Alle 18, Al PalabancaEventi presentazione del volume “Guidoriccio – Al seguito del condottiero tra arte, storia e leggenda”.
Venerdì 30 ottobre
Cena benefica per il reparto di Ematologia dell’Ospedale di Piacenza con la Pro Loco Tramballando a Niviano.
Halloween arriva a Palazzo Farnese con numerosi appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie.
Sabato 31 ottobre
Piacenza Expo ospita la Mostra Mercato del Giocattolo Vintage – Il sabato del collezionista.
Alle ore 17, alla Sala dei Teatini, un concerto dedicato al mito della chanson française con Gli Amici della Lirica.
Cambiamento climatico: un approccio equilibrato, basato su dati e fatti concreti. È il tema della conferenza in programma sabato 31 ottobre, alle 17.30, al Palazzo della Cultura di Podenzano.
Alle ore 20:30 visita accompagnata tra la Cattedrale e Museo Kronos.
Halloween arriva a Palazzo Farnese con numerosi appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie.
Domenica 01 novembre
Mercanti di Qualità a Travo.
Halloween arriva a Palazzo Farnese con numerosi appuntamenti dedicati ai bambini e alle famiglie.
Rassegne, mostre e vari appuntamenti
Teatro Verdi di Castel San Giovanni: stagione 2026/2027.
Notti Benefiche al Teatro Politeama fino al 2 aprile 2027.
A Rivergaro si balla anche in autunno con la “Balera del Trebbia”, grandi orchestre fino al 16 dicembre 2026.
Alla Casa delle Associazioni a Piacenza si tiene il ciclo di incontri “Chi scaglia storia sbaglia politica” fino al 13 novembre 2026.
“Musica al Lavoro 2026”: diritti, memoria e libertà in quattro appuntamenti culturali fino al 20 novembre 2026.
Bobbio Classica 2026, fino all’8 dicembre 2026.
Concerti aperitivo della domenica, fino all’1 novembre al Nicolini.
Milestone Live Club 2026/2027 fino al 20 febbraio 2027.
Settimana Organistica Giuseppe Zanaboni fino al 15 novembre 2026.
I Mercoledì della Medicina fino al 9 dicembre 2026.
Visioni, forme e colori sono la chiave d’interpretazione dei lavori esposti nella mostra a Cremona allestita nella sala Borsino in via Solferino, 29 fino al 25 ottobre.
Attraverso il Novecento, un percorso in dieci tappe con Lucia Pini alla Ricci Oddi fino al 22 aprile.
Stagione del Teatro Duse di Cortemaggiore 2026/2027 fino al 9 maggio.
Stagioni di teatro ragazzi: la Rassegna di teatro per le famiglie “A teatro con mamma e papà” alla 32° edizione e la Rassegna di teatro scuola “Salt’in Banco” alla 47° edizione. Appuntamenti a Piacenza fino al 28 maggio 2027.
Un viaggio nella Divina Commedia, il Codice Landiano al centro della mostra dedicata a Dante a XNL dal 17 dicembre 2026 al 18 aprile 2027.
“Le mafie sotto casa. Piacenza allo specchio”, ciclo d’incontri a Piacenza fino al 3 dicembre.
Mappe: la mostra è visitabile nell’atrio d’onore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, in via Emilia Parmense 84, a Piacenza fino al 10 novembre 2026.
A Piacenza alla Galleria Rosso Tiziano è presente la mostra “Segno Codice Materia” Cristian Boiardi, Clara Carini e Chiara Belloni fino al 07 novembre 2026.