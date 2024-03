Eventi e appuntamenti a Piacenza e dintorni fino al 10 marzo 2024

In questo spazio è possibile consultare la serie di eventi fino a domenica 10 marzo 2024 a Piacenza e dintorni. Presenti inoltre gli appuntamenti, le mostre e le rassegne teatrali del territorio.

Martedì 05 marzo

Alle 18, al PalabancaEventi di via Mazzini (Sala Panini) il presidente e amministratore delegato della Tamburi Investment Partners (TIP) sarà ospite della Banca di Piacenza per tenere una conferenza sul tema “Imprese, azioni e capitali – Le strategie per investire nelle eccellenze industriali italiane”.

Cinema al Lavoro 2024 parte con After The Bridge, Martedì 5 marzo alle ore 21:30 alla sala Mandela della CGIL – Camera del Lavoro è in programma il primo film della rassegna che si protrarrà fino a novembre. Ingresso libero fino a esaurimento posti. La rassegna è curata da Cgil, Arci e Cinemaniaci con la collaborazione di Ucca, e viene proposta a ingresso gratuito con lo scopo di offrire momenti di intrattenimento, spazi di approfondimento e spunti di riflessione riguardo ai problemi del lavoro, diritti delle persone e questioni di attualità.

Mercoledì 06 marzo

Da questa sera si recita a soggetto! Il Metodo Pirandello. Paolo Rossi in scena al Teatro Municipale di Piacenza alle ore 21.

Cena dei Fasti Farnesani. L’appuntamento è in programma mercoledì 6 marzo 2024 alle ore 20 all’Anticamera del Trono dei Civici Musei di Palazzo Farnese (Piazza Cittadella 29).

Alla Basilica di San Savino, alle ore 21:15, suonerà il clarinettista Gabriele Mirabassi in solo con un programma che si intitola “Subitationes per clarinetto solo”.

Giovedì 07 marzo

Concerto al Buio, alle 18,30 Accademia della Musica – Vicolo del Guazzo Piacenza.

In occasione delle Celebrazioni per il 70° anniversario di Fondazione, la Famiglia Piasinteina, alle ore 20:30, presso il Teatro President, ospiterà lo spettacolo “ Donna… la musica ti fa bella”, Galà Benefico, condotto da Fausto Frontini e Tiziana Marzaroli, a favore della Casa di Iris e de “L’Albero di Yoshua”.

Alle ore 17,30 presso l’Archivio di Stato di Piacenza (Palazzo Farnese): Proiezione del documentario “Le Malcontente” regia di Simona Brambilla e Chiara Granata.

Venerdì 08 marzo

Un concerto completamente dedicato a Mozart, in programma alle 20.30 al Teatro Municipale di Piacenza. Nell’ambito della Stagione Concertistica 2023/2024 si esibiranno I Virtuosi del Teatro alla Scala diretti dal piacentino Pierangelo Negri, con il clarinetto solista di Fabrizio Meloni. (Nella foto)

Festival dell’Anolino di Fiorenzuola.

Manifestiamoci l’Arcipelago delle donne 8 marzo a Piacenza in Piazza Cavalli e S. Ilario.

Sabato 09 marzo

Bottega XNL, sabato 9 marzo è in programma un evento speciale con Fausto Russo Alesi, Luciano Canfora, Eva Cantarella. Lo spettacolo, ad ingresso gratuito, con inizio alle ore 18.30, (secondo piano di XNL) si intitola “Aspettando Ifigenia. Vittime innocenti: tra sacrificio femminile e guerra maschile.La tragedia di Euripide dal mito alla scena”

Alle ore 21 al Teatro President per la Rassegna dialettale Corrado Sforza Fogliani in scena la Società Filodrammatica Piacentina con un classico moderno del nostro vernacolo come “Pension disgrasia” di Giorgio Tosi, con la regia di Francesca Chiapponi.



Piacenza Jazz fest sabato 9 marzo alle 21.15 Sala degli Arazzi – doppio set NDOVU ATTILIO ZANCHI SEXTET “Mingus portrait”

Domenica 10 marzo

Gran Galà Amici del Cuore, Raoul Bova ospite eccezionale per il 10° Anniversario. Domenica 10 marzo alle 16 al Teatro Municipale di Piacenza, si rinnova il tradizionale appuntamento con la musica e il cabaret.

Jazz al Centro Commerciale “Gotico” alle 17,30 con Samantha Iorio Quintet

Appuntamenti

XNL Arte, le attività del 2024.

Fino al mese di giugno 2024, sono aperte ogni fine settimana sia la salita agli affreschi del Pordenone nella Basilica di Santa Maria di Campagna, sia la salita alla cupola del Guercino nella Cattedrale di Santa Maria Assunta.

Montiamo la tenda e smontiamo le guerre, iniziative per la pace a Piacenza in Piazza Mercanti fino all’11 marzo 2024.

Mostre

“I Fasti di Elisabetta Farnese. Ritratto di una Regina”, tele del Settecento di Ilario Mercanti in mostra fino al 7 aprile 2024 Cappella Ducale di Palazzo Farnese.

Sezione Arte di XNL Piacenza, due nuovi capitoli del ciclo espositivo Sul Guardare. Le mostre rimarranno aperte al pubblico fino al 30 giugno.

STAGIONI TEATRALI

Stagione del Teatro Municipale di Piacenza.

“Teatro e Oltre”, spettacoli sul palco del San Matteo fino al 9 giugno 2024.

Teatro Danza 2024.

RIDO SOGNO E VOLO, 5° Edizione della Rassegna di Clown e Teatro Circo Contemporaneo Piacenza. Spettacoli fino al 5 aprile 2024 al Teatro Manicomics.

La Stagione del Teatro Verdi di Fiorenzuola.

Stagione del Teatro Verdi di Castel San Giovanni. Stagione teatrale fino al 21 aprile 2024 – Stagione Musicale fino al 13 aprile 2024.

Stagione Teatro Duse di Cortemaggiore fino al 17 febbraio 2024.

Stagioni “Salt’in Banco” e “A teatro con mamma e papà”.